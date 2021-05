GNR resgata 92 cães de canil sem higiene em Gouveia

A GNR, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais e do Núcleo de Proteção Ambiental, resgatou, esta quinta-feira, 92 cães que se encontravam num canil sem condições higienossanitárias e de habitabilidade, no concelho de Gouveia.

Em comunicado, a força de segurança revela que no âmbito de uma investigação que incidiu sobre alegados crimes de maus-tratos a animais de companhia, os militares deram cumprimento a um de mandado de busca, “tendo sido detetados 92 cães em instalações em condições de salubridade e sem capacidade para albergar esta quantidade de animais”.

Os animais ficaram à guarda da Autoridade Veterinária Municipal para avaliação do seu estado de saúde. Dos 92 canídeos, 22 foram encaminhados para a Associação Midas e dois de raça potencialmente perigosa foram encaminhados para o Canil Municipal de Seia.

A GNR destaca que a “ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e com o apoio da Autoridade Sanitária Veterinária de Gouveia e da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária”.