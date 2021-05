Quem com ferros mata, com ferros pode morrer

Em que outro país da União Europeia era possível assistir, em plena pandemia, a uma troca de opiniões tão ‘civilizada’ como a que se verificou, entre o chefe do Governo e o líder do principal partido da oposição? Obviamente, só em Portugal, onde, como sabemos e acabámos de reconhecer embora contrariados, se vive no melhor dos mundos, ou seja na ausência de qualquer crise, seja ela política, social, económica ou moral.

Pronto. Temos de nos render: afinal não existe crise política na sociedade portuguesa.

Esta ‘verdade’ é afirmada quase todos os dias pelo sr. primeiro-ministro, sobretudo quando tem necessidade de meter medo às oposições, e, ratificada de forma mais ou menos regular, pelo Sr. Presidente da República. Quanto à oposição (ou oposições) ‘tem dias’ como costumava dizer a tia do sapateiro na historieta popular que muitos portugueses conhecem.

Claro que é tudo uma questão de perspetiva. Se ‘crise política’ é a instabilidade parlamentar, o bloqueamento da ação governativa ou a paralisação das instituições, é óbvio que ainda não estamos nessa situação, mas se ‘crise política’ é a ausência de rumo, a incapacidade de corrigir desigualdades, o enfraquecimento dos mecanismos de regulação democrática e o controlo da administração pública (o exemplo da segurança social é paradigmático), então o juízo já pode ser bastante diferente.

A efervescência política dos últimos dias é, aliás, um excelente exemplo.

Só que tudo isto não nasceu do zero. Tem raízes, tem razões e tem causas.

Não passou ainda muito tempo, desde que o líder do PSD ‘ofereceu’ ao líder do Governo a dispensa do encargo de prestar contas quinzenais ao parlamento, reduzindo o escrutínio democrático à sua dimensão mais simples; ou desde que não reagiu, com a força devida, à transferência imoral de Centeno das Finanças para o Banco Central, ou à substituição da procuradora-geral da República ou, enfim, à troca injustificada do presidente do Tribunal de Contas.

Tudo justificado com a presunção de uma cooperação institucional supostamente responsável, como se algum dos casos referidos tivesse que ver, por pouco que fosse, com a grave crise sanitária que se abateu sobre Portugal e boa parte do mundo.

O pior, contudo, vai ainda chegar, pois um quadro de tempestade perfeita e de irresponsabilidade política está já em preparação e isto tudo sucede quando o país mais precisa de consensos estruturados e assentes em partidos de dimensão significativa, para combater, com sucesso, o flagelo da corrupção ou a perceção da mesma e para discutir, aberta, transparentemente e de forma sindicada a aplicação a favor do país (e não de clientelas partidárias ou grupos de interesses específicos) do elevado volume de fundos que a UE porá à disposição da nossa economia nos próximos meses.

Por isso é que é preocupante que os responsáveis dos dois principais partidos da democracia portuguesa se entretenham a esgrimir, no espaço público, acusações pessoais inconsequentes e perigosas, trocando, estranhamente, de posição com o primeiro-ministro a atacar o líder da oposição, sem antes ter sido provocado.

Entretanto, a estratégia contra a corrupção, apresentada pelo Governo, continua a negar a necessidade de legislar sobre o enriquecimento indevido, e o verdadeiro Plano de Recuperação e Resiliência, que, como é evidente, integra medidas de natureza condicional impostas por Bruxelas, só está à disposição de uma minoria de eleitos e o seu conhecimento integral é mesmo negado à Assembleia da República.

Na justiça, os casos arrastam-se e a conflitualidade entre os agentes cresce, no plano económico, semana sim semana não, temos ou não temos o grande empreendimento do lítio ou do hidrogénio verde que, daqui a alguns anos salvará o emprego das novas gerações, mas dificilmente assegurará o sustentabilidade das pensões a que estas gerações tem direito e no plano social descobrimos numa região (apenas porque muitas outras não foram auditadas) que o país, que está historicamente na dianteira da abolição da escravatura, ‘cultiva’ uma nova forma de dominação de trabalhadores imigrantes, com grande dificuldades de integração e escassa capacidade de lutarem pela sua humanidade.

Entretanto, no 25 de Abril, o PR proferiu um extraordinário e pedagógico discurso (um verdadeiro discurso de vida) que não deixará de marcar, quando for o seu tempo, a sociedade portuguesa.

É contudo um discurso mais vocacionado para a celebração do 10 de junho, pois o 25 de Abril deve refletir sobre tudo o que falta fazer, para que, como vulgarmente se diz, Abril se cumpra. Ora, todos reconhecemos que, mesmo sem ‘crise política’ há muita coisa por fazer e o jogo palavroso dos chicos-espertos da política não ajuda em nada a atingir objetivos e a pacificar a sociedade portuguesa.

Neste cenário, os extremistas, de direita e de esquerda, agradecem comovidos.

Finalmente, está já na parte final a presidência rotativa de Portugal do Conselho da União Europeia e, sendo realista, não é possível identificar uma linha inovadora e muito menos uma vantagem competitiva para os interesses portugueses.

É óbvio que estas presidências já não são o que foram e perdem boa parte da sua importância quando não são protagonizadas por grandes figuras da política europeia.

Apesar de, nem tudo o que parece é, não será a Cimeira Social, que dificilmente passará de um acontecimento meramente proclamatório como é imposição de vários estados membros, ou a Cimeira UE/ Índia, infelizmente limitada pela catástrofe sanitária que se abateu sobre aquele país da Ásia, que alterarão significativamente este juízo crítico.

Resta esperar que o Plano de Recuperação Europeia avance um pouco mais até junho e que o desastroso episódio da nomeação do procurador europeu não manche definitivamente esta discreta Presidência.