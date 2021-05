FC Porto bate Imortal e está mais perto da final da LPB

Os 'dragões' conquistaram o segundo jogo de play-offs nas meias-finais do campeonato nacional de basquetebol.

O caminho do FC Porto até à final do campeonato nacional de basquetebol parece estar bem alinhado, tendo conquistado, neste domingo, o segundo jogo dos play-offs das meias-finais, frente aos algarvios do Imortal.

Os 'dragões' dominaram e acabaram por vencer por 110-68, faltando agora apenas uma vitória para garantir a passagem às finais, numa fase do campeonato que é jogada à melhor de cinco partidas.

FC Porto e Imortal voltam a enfrentar-se na sexta-feira, no Algarve.