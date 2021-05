Covid-19 já infetou mais de 840 mil pessoas em Portugal

Nas últimas 24 horas, a covid-19 infetou mais 268 pessoas e vitimizou uma em Portugal. Segundo os dados do boletim da DGS, o vírus já contagiou mais de 840 mil pessoas (840.008), das quais 16.994 não resistiram à infeção desde o início da pandemia.

Depois do aumento do número de internados no início da semana, vinte pessoas saíram dos hospitais nas últimas 24 horas, havendo agora 257 infetados em internamento, 71 dos quais, estão a receber tratamento nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos duas pessoas do que segunda-feira.

Por uma diferença de quatro casos, o Norte registou o maior número de novos casos (88) em relação a Lisboa e a Vale do Tejo, que reportou 84 novas infeções por covid-19, segundo o recente boletim da DGS.

De seguida, o Centro contabilizou mais 27 novos contágios, o Algarve 15 e o Alentejo 12. Já os arquipélagos dos Açores e da Madeira, registaram 26 e 16 respetivamente.

A única morte registada no boletim de terça-feira ocorreu no Norte, elevando o número de óbitos para 5.346 nesta região desde março de 2020.

Segundo os dados da DGS, mais 661 pessoas recuperaram da covid-19, elevando o total de recuperados para 801.306 desde o início da pandemia.

Atualmente, Portugal tem 21.708 casos ativos, menos 394 nas últimas 24 horas, número que é superior ao de contactos em vigilância.

Neste momento, as autoridades de saúde têm menos de 20 mil contactos sob a sua atenção (19.699), menos 1.375 em relação aos dados de ontem.

De acordo com o boletim de segunda-feira, a incidência de novos casos por 100 mil habitantes a nível nacional é de 53,8, enquanto se considerarmos apenas o território continental é de 51,4.

O risco de transmissibilidade mantém-se em 0,92 a nível nacional e no continente está em 0,91.

Consulte aqui o boletim epidemiológico de 11 de maio