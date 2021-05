PSP apresenta regras para os festejos do Sporting

"Está ainda em vigor a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública", recordam as autoridades.

A PSP apresentou uma série de recomendações para os eventuais festejos da conquista do campeonato do Sporting, esta terça-feira à noite.

Utilização obrigatória da máscara, cumprimento de distância e proibição de álcool na via pública são algumas das principais regras enunciadas hoje, em conferência de imprensa, pelo o intendente Domingos Antunes.

"Vivemos num estado de pandemia, o que exige um comportamento de todos para que cada um sinta que tem um dever cívico acrescido de não promover ajuntamentos”, afirmou.

Em relação ao desfile que está planeado, em caso de vitória, o autocarro partirá do Estádio de Alvalade até ao Marquês de Pombal, passando por Campo Grande, Entrecampos, Avenida da República, Saldanha, Fontes Pereira de Mello, fazendo o mesmo caminho de volta.

"Os jogadores permanecerão nos autocarros, não haverá paragens em todo o percurso, todos podem assistir de maneira igual", adiantou Domingos Antunes, pedindo as pessoas, que acompanham o desfile, que não abandonem os seus carros e, se possível, que privilegiem os festejos às janelas e varandas.

No entanto, se se encontrarem a festejar na rua, as autoridades apelam para que “mantenham o distanciamento” e que “utilizem a máscara", alertando também que "está ainda em vigor a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública".