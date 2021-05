Marcelo está convencido de que o "Orçamento passa" com "apoio similar"

Presidente acredita que o Orçamento do Estado para 2022 será aprovado.

O Presidente da República disse estar “convencido” de que o Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano passa com “apoio similar” ao último.

“Não dou de barato isso mas admito que possa passar com uma base de apoio similar ao último OE”, disse Marcelo, em entrevista à RTP.

Contudo, admite que pode existir um partido “que não se tenha abstido da última vez e o faça agora”, mas duvida “que haja um risco grande do OE não passar”.

Questionado sobre uma sondagem da RTP e da Católica que diz que os portugueses privilegiam que o PS e o PSD negoceiem, Marcelo diz que “o português gosta disso, pensa no que seria para ele no ideal, que execute o plano seja PS ou PSD”. No entanto, “a prática demonstrou” que “isso é dificílimo” e que não seria bom “para o regime”.

Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, o Presidente considera que é “o plano possível” e que nele estão contempladas várias atividades económicas.