Funeral de Maria João Abreu realiza-se no sábado

As cerimónias fúnebres da atriz Maria João Abreu realizam-se este sábado na Igreja São João de Deus, situada na Praça de Londres, em Lisboa.

O velório terá início a partir das 11h e a missa de corpo presente será às 17h, o corpo da atriz seguirá às 18h para o crematório no Alto de São João.

Maria João Abreu morreu, na quinta-feira, aos 57 anos. A atriz estava internada desde o passado dia 30 de abril, no Hospital Garcia da Orta, em Almada, na sequência de um aneurisma. Maria João Gonçalves Abreu Soares nasceu a 14 de abril de 1964, em Lisboa. Começou a carreira profissional no teatro em 1983, contando já com quase 40 anos de carreira, mas foi na televisão que se tornou conhecida do público português.