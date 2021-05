Quando se confunde assédio com sedução

Ponto prévio. Tenho o maior desprezo e repugnância por quem assedia sexualmente pessoas que dependem de si. O Estado tem de arranjar maneiras de penalizar essas pessoas e defender as vítimas.

Posto isto, penso que o histerismo à volta deste tema tem provocado uma enorme confusão em muitas mentes. Confunde-se assédio com propostas indecentes e, mais grave ainda, com violações. Os relatos que nos chegaram de ginastas olímpicas dos EUA ou da Austrália, por exemplo, revolvem-nos o estômago. Como foi possível deixar-se alguém [treinadores] durante tanto tempo abusar de crianças? O mesmo se passa nas paróquias onde padres violaram os acólitos. Esse é um cenário aterrador, mas a moda do Me Too permitiu que, de repente, toda a gente tivesse sido assediada. E é feio denunciar sem dizer quem foi o sacana que assediou. Já li algumas figuras dizerem que foram assediadas em determinada altura, deixando vários chefes em causa. Isso é aceitável? Não me parece.

Depois, para alimentar o folclore do tema, vi até personagens a dizerem que tinham sido assediadas em discotecas! E aqui pensei que não estava a ler bem. Há muitos anos, teria menos de 20, fui ao Trumps com uma amiga e os empregados faziam questão de porem a língua de fora a 10 centímetros de mim. Protestei e alguém da casa veio ter comigo e explicou-me que eu não estava a comportar-me como devia. Percebi que ou deixava de ligar àquele comportamento ou ia-me embora. Penso que foi o que fiz.

