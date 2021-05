Vida

16 de maio 2021

Após polémica, Carla Vasconcelos pede desculpa a Inês Herédia pela "dureza" do seu comentário

“Fiquei zangada com a forma com que na cena foram tratadas as pessoas gordas, sabendo que nunca aquela frase seria feita com outra minoria qualquer. Fiquei zangada e fui agressiva contigo. Chamei-te acéfala. Desculpa”, afirmou a atriz.