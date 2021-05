Taguspark apresenta exposição fotográfica de Vasco Pinhol sobre a pesca do bacalhau

‘Em Águas de Bacalhau’, da autoria do fotógrafo Vasco Pinhol, é a nova exposição do Taguspark, que mergulha assim na pesca milenar do bacalhau nos mares da Noruega, retratada dentro de água, com foco na natureza, e nesta cultura artesanal e sustentável. São sete anos de trabalho em 16 fotografias de Vasco Pinhol.

A exposição é inaugurada no dia 20 de maio pelas 18h30 no Núcleo central do Taguspark e estará patente até dia 16 de julho, podendo ser visitada de segunda a sábado das 9h às 19h.

A mostra conta ainda com uma vertente multimédia, onde através do site photoceania.com cada fotografia é detalhadamente explicada.

"Absolutamente maravilhoso e a não perder!”, afirma o CEO do Taguspark, Eduardo Baptista Correia.

São 16 fotografias singulares, tiradas nas condições agrestes do mar da Noruega, que documentam uma realidade quase exótica, pois, embora o bacalhau seja um dos principais alimentos tradicionais portugueses, poucos são os que já viram este peixe no seu ambiente, e menos ainda os que assistiram à sua captura, feita através da pesca tradicional, de baixo volume, artesanal, sustentável e milenar.

Vasco Pinhol é um profissional português com uma longa carreira na fotografia em condições extremas. Tem publicado e divulgado o seu trabalho internacionalmente desde 1997 e tem percorrido os mares do mundo, mergulhando na beleza natural dos oceanos que conhece e que em muitos locais permanecem ainda largamente desconhecidos.