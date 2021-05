Prisão preventiva para homem que ameaçava a ex-mulher e as filhas com armas de fogo

Um homem, de 49 anos, foi detido, no passado sábado, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Ponte de Lima, Viana do Castelo.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), divulgado esta segunda-feira, “o agressor ameaçava de morte a vítima, sua ex-cônjuge de 39 anos, bem como as suas filhas de 10 e 20 anos, com recurso a armas de fogo”.

“No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, tendo sido detido o suspeito.”, explica a GNR.

O detido foi presente a primeiro interrogatório esta segunda-feira, no Tribunal Judicial de Ponte de Lima, onde lhe foi decretada a medida de coação de prisão preventiva.