Após sete anos de jejum, Atlético de Madrid conquista campeonato espanhol

Sete anos depois, o Atlético de Madrid sagra-se campeão espanhol pela 11.ª vez. A equipa de João Félix venceu o Valladolid na última jornada, terminando com mais dois pontos do que o Real Madrid, que ficou com o segundo lugar.

O Atlético de Madrid entrou no jogo do título com mais dois do que os ‘merengues’ e foi para o intervalo a perder desde os 18 minutos, com um golo de Óscar Plano. Tal como os ‘colchoneros’, a situação do Real Madrid também não era a melhor, visto que estava a perder em casa com o Villarreal.

Já nos 57’, o Atlético de Madrid empata o jogo com um lance de Ángel Correa. O golo da vitória parte da assistência de João Félix, que substituiu Saúl aos 63’, para toque do pé de Luis Suárez no minuto 67.

Os ‘merengues’ ainda fizeram a reviravolta no marcador e venceram o Villarreal por 2-1. Porém, a vantagem de dois pontos retirou a oportunidade do Real Madrid ganhar a Liga espanhola.

João Félix ganha o seu primeiro troféu ao serviço dos ‘colchoneros’, dois anos depois de sair do Benfica e ter assinado contrato com a equipa espanhola.

Assim, a época 2020/2021 da La Liga termina com o Atlético de Madrid em 1.º lugar, seguindo-se do Real Madrid, Barcelona, Sevilla. Estes quatros clubes vão entrar diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Porém, de frisar que Sevilla vai jogar ainda a última jornada, mas o Real Sociedad já não tem hipóteses de agarrar o seu lugar.

Já os qualificados para a fase de grupos da Liga Europa são o Real Sociedad e o Betis. Por último, o Villarreal que irá rumar também à Europa para disputar a Liga Conferência Europa.