Suspeito de violência doméstica tinha mais de 30 navalhas em casa

A GNR deteve um homem, de 66 anos, esta quarta-feira, e apreendeu diversas armas proibidas, no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de São Pedro do Sul.

Os militares apuraram que o suspeito agredia física e verbalmente a vítima, a sua mulher de 62 anos, e no decorrer das diligências policiais foi efetuada uma busca domiciliária.

Segundo revela a GNR, em comunicado, nesta busca domiciliária foram apreendidas 32 navalhas de abertura automática; uma arma de alarme alterada; quatro munições; uma espingarda de ar comprimido e um bastão artesanal vulgarmente conhecido por “moca”.

O homem, detido na sequência do cumprimento de um mandado de detenção, vai ser presente amanhã, dia 27 de maio, ao Tribunal Judicial de Viseu, para aplicação das medidas de coação.