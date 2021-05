Centros comerciais. Valor médio por transação cresceu 9,2% face a 2019

No primeiro mês de desconfinamento dos centros comerciais houve “uma menor afluência”, no entanto, cada cliente gastou, em média, mais cerca de 12,5%, revela APCC.

No primeiro mês de abertura da maioria das lojas nos centros comerciais, o valor médio por transação registou um crescimento de 9,2% face a 2019 em compras em cartão. Os dados fazem parte de um estudo desenvolvido pela REDUNIQ Insight para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC).

“Os Centros Comerciais acompanharam a performance geral do país na primeira de desconfinamento, mas nas semanas seguintes obtiveram uma melhor performance comparativa”, avança a APCC.

Segundo o estudo, no período de 19 de abril a 18 de maio, “mesmo considerando o impacto das restrições horárias e de lotação de pessoas no interior dos centros e das lojas, a faturação das lojas em centros comerciais ficou acima da verificada no mesmo período em 2019”.

Categorias como as papelarias, perfumarias, restauração e eletrodomésticos e tecnologias tiveram um crescimento de faturação acima dos 20% na semana de 26 de abril a 2 de maio, face à mesma semana de 2019. Na semana de 10 a 16 de maio, registou-se “um forte crescimento da faturação da restauração, acima dos 40% face à registada em 2019”.

No entanto, a APCC questiona as restrições que ainda existem, principalmente com o encerramento da restauração dos centros comerciais às 19h aos fins de semana “sem possibilidade de realizar sequer serviço de take-away, contrariamente aos restaurantes localizados na rua”. A associação lembra ainda que não foi detetado nenhum surto em centros comerciais desde o início da pandemia.