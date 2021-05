Madeira. Pais detidos após levarem recém-nascido sem autorização do hospital

O bebé estava à guarda do serviço social por ter sido sinalizado como criança em risco devido ao comportamento dos pais, que viriam a ser detidos na via pública, perto do hospital.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta sexta-feira, os pais de um bebé recém-nascido após terem levado o filho sem autorização da equipa médica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

"Confirmo que esta manhã, no Hospital Nélio Mendonça, ocorreram incidentes associados a um recém-nascido, no piso 4.º, refere Rafaela Fernandes, presidente do conselho de administração do Serviço de Saúde da Madeira.

Segundo a responsável, o bebé estava à guarda do serviço social por ter sido sinalizado como criança em risco devido ao comportamento dos pais, que viriam a ser detidos na via pública, perto do hospital.

"Basicamente, foi uma situação de dois progenitores que não acataram uma orientação da equipa médica e de enfermagem, uma vez que a situação de alta do bebé estava pendente do encaminhamento feito à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco, após avaliação por parte do serviço social", afirmou.

"Em função dessa situação, foi cumprido o protocolo de segurança e foi pedida a intervenção da Polícia de Segurança Pública, que acabou por impedir que os progenitores levassem o bebé sem a competente alta clínica", acrescentou.