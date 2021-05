Altice Portugal premeia inovação e criatividade

Empresa tem já abertas as inscrições para dois concursos: a 20.ª edição dos Prémios SAPO e ainda a 6ª edição do IoT Challenge da Altice Empresas.

A Altice Portugal tem atualmente em aberto as inscrições para dois concursos que têm como principal objetivo premiar a inovação e a criatividade. Um deles é a 20.ª edição dos Prémios Sapo, que são galardões que distinguem o que de melhor se cria e divulga em publicidade e comunicação digital em Portugal.

Com as inscrições já a decorrer, até 9 de julho, os anunciantes, as agências criativas e de meios e os grupos de media podem concorrer com os seus trabalhos, realizados em Portugal durante o ano de 2020, e fazer parte da história desta 20.ª edição.

O objetivo é claro e pretende evidenciar o trabalho conjunto e o papel que cada agência e anunciante tem no resultado publicitário. E, por isso, os Prémios Sapo vêm mostrar como é que as marcas têm adaptado a sua comunicação digital às transformações tecnológicas e da sociedade.

Com mais uma edição de um dos prémios mais emblemáticos do universo publicitário nacional, o Sapo, o agregador de conteúdos e sales house da Altice Portugal, volta a posicionar-se como agente impulsionador e promotor do talento digital, criando condições para o crescimento e desenvolvimento do mercado publicitário português.

Este ano, a 20.ª edição deste consurso traz consigo uma simplificação dos critérios de avaliação e a oportunidade da inscrição de trabalhos conjuntos de múltiplas agências, sem custos adicionais. A par destas novidades, a categoria de Solidariedade receberá uma nova subcategoria – Sustentabilidade – e haverá quatro novas categorias a concurso, duas nos Prémios de Media Digital. São elas: a categoria dedicada ao e-commerce e serviços online, a categoria dedicada à tecnologia, a categoria de melhor parceiro Sapo Voz (incluída nos Prémios de Media Digital) e ainda a categoria de Prémio Carreira (incluída nos Prémios de Media Digital).

A entrega de prémios deste ano está agendada para o dia 23 de setembro.

À semelhança das edições anteriores, o Sapo mantém a tradição de reverter o valor angariado com as inscrições a favor de uma instituição, selecionada pela Fundação Altice. Este ano a associação escolhida é a Associação Salvador, uma instituição que tem como missão promover a inclusão das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida. No total das várias edições, o Sapo já contabiliza 197 mil euros, distribuídos por várias instituições de solidariedade social.

Os Prémios Sapo contam, desde o ano 2000, com mais de 1000 troféus atribuídos. Na última edição registaram-se 135 trabalhos de um total 46 anunciantes, com 56 campanhas a integrarem a short list de nomeados.

Soluções 5G dão o mote para a 6ª edição do IoT Challenge

Mas há mais: O evento tecnológico promovido pelo segmento empresarial da Altice Portugal – Altice Empresas – está de regresso para a sua 6ª edição. As candidaturas para o IoT Challenge estão abertas a empresas e startups, com atuação em Portugal, para apresentação de soluções inovadoras de Internet of Things.

O desafio deste ano é a apresentação de soluções IoT com base nas conetividades do futuro. O destaque vai para a conetividade 5G mas também podem ir a concurso soluções NB-IoT (NarrowBand-IoT) ou LTE-M (Long Term Evolution for Machines) que permitam criar novos modelos de negócios e contribuir para o processo de transformação digital do mercado português.

Tirar partido da velocidade e mínima latência do 5G ou da poupança de bateria do equipamento do NB-IoT e LTE-M, utilizando o serviço IoT da Altice Empresas, será o desafio para as soluções candidatas. Os mercados alvo podem ir desde a indústria à saúde, passando pelo retalho ou logística.

As candidaturas podem ser realizadas através do site da Altice Empresas até ao próximo dia 27 de junho. As equipas a concurso irão beneficiar do know how e tecnologia Altice no desenvolvimento e teste das soluções 5G. Os projetos finalistas serão divulgados a 29 de junho e os três vencedores serão conhecidos a 7 de outubro.

Para além da atribuição de um voucher de 2.500 euros em serviços da Altice Empresas, as equipas vencedoras poderão ainda ver a sua solução IoT integrada no portfólio da Altice Empresas.

Nos últimos cinco anos o IoT Challenge tem identificado talento e motivou a candidatura de 177 participantes de 60 empresas, premiando 18 equipas, potenciais parceiros da rede Altice Empresas.

Criado em 2016, este prémio contribui para o cumprimento da visão da Altice Portugal: liderar o futuro através da tecnologia e da inovação, promovendo a melhoria das vidas das pessoas, das empresas e do planeta.

A Altice Empresas é líder do mercado português de IoT e gere, mensalmente, 129 milhões de eventos e 22 terabytes de dados de dispositvos IoT. Colocar esta Internet que liga todas as coisas ao serviço da sociedade, assumindo a tecnologia como enabler da economia, é o desafio lançado pelo IoT Challenge.