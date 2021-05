Grupo Impresa desmente falência técnica

O grupo Impresa desmente a notícia publicada do Nascer do SOL que apontava para uma situação de falência técnica. "São falsas e lesivas da reputação económica do Grupo IMPRESA as informações publicadas na edição de 29 de maio de 2021, no jornal “Nascer do Sol”, no respetivo suporte online e no suporte online do jornal “I Inevitável”, alusivas a uma alegada 'falência técnica' e existência de '400 milhões de dívidas à banca'" , refere o grupo em comunicado.

"As referidas notícias, repete-se, são falsas: o Grupo IMPRESA não se encontra em falência técnica e não deve 400 milhões de euros à banca".

E acrescentou: "o grupo Impresa reforçou sim a solidez verificada em 2019, registando, em 2020, uma autonomia financeira de 36,8%. A dívida líquida total à banca no final de 2020 era de 152,8 milhões de euros, sendo este o valor mais baixo desde 2005.

"A Impresa exercerá o seu direito de resposta e retificação, nos termos da Lei, e avançará com um processo judicial".