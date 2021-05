Já há novo anfitrião para a Copa América 2021

O Brasil vai ser o anfitrião da Copa América, depois de a Conmebol ter suspendido, esta segunda-feira, a realização da prova na Argentina, a duas semanas do começo da competição.

“As datas de início e final do torneio estão confirmadas”, anunciou o organismo na rede social Twitter. Agora falta apenas saber quais são as cidades que irão acolher a Copa América de 2021.

De realçar que foi cancelada a realização do torneio na Argentina devido ao aumento de casos de covid-19 no país.

A CONMEBOL @CopaAmerica 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e final do torneio estão confirmadas. As sedes e a tabela serão informadas pela CONMEBOL nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo fará vibrar todo o continente!