UE ultrapassa 250 milhões de doses de vacinas covid administradas

A União Europeia (UE) ultrapassou, esta quarta-feira, os 250 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 administradas, num total de 80 milhões de cidadãos europeus com vacinação completa, revelou a Comissão Europeia.

"Hoje ultrapassámos os 250 milhões de vacinações na UE e mais de 80 milhões de europeus estão agora totalmente vacinados", assinalou a presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen sublinhou ainda, no Twitter, que a UE está "no bom caminho" para atingir o objetivo de "fornecer doses suficientes para vacinar 70% da população adulta da UE em julho".

