Jovem foge à GNR em ciclomotor roubado e arremessa objetos em direção ao militares

A GNR deteve, na terça-feira, um jovem, de 21 anos, por condução perigosa e fuga em ciclomotor furtado, no concelho do Porto.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança revela que, no âmbito de uma fiscalização rodoviária no concelho de Gondomar, os militares detetaram um ciclomotor que circulava na via pública sem matrícula e o condutor sem capacete.

“Após a abordagem, o suspeito colocou-se em fuga, tendo cometido diversas infrações rodoviárias, colocando em perigo os demais utentes da via, tendo ainda arremessado vários objetos na direção dos militares”, lê-se na mesma nota.

Já na cidade do Porto, o ciclomotor foi imobilizado e o suspeito foi detido.

No seguimento da ação policial, “apurou-se que o ciclomotor havia sido furtado no concelho de Valongo, há cerca de três meses, tendo sido recuperado e entregue ao seu legítimo proprietário”, informa a GNR.

O detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi presente a primeiro interrogatório judicial, no dia 2 de junho, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência.

A ação policial contou com o reforço dos Postos Territoriais de Avintes e Medas e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).