Divulgado vídeo da candidatura ibérica ao Mundial de 2030

Os governos e as Federações de Futebol de Portugal e Espanha formalizaram, esta sexta-feira, a candidatura conjunta à organização do Mundial de 2030. O momento foi assinalado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

Os primeiros-ministros António Costa e Pedro Sánchez e os presidentes das Federações Fernando Gomes e Luis Rubiales assinaram o documento sob o testemunho do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e do Rei Felipe VI.

Eis o vídeo de apresentação da candidatura.