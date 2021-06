Presidente de Cabo Verde: "Marcelo costuma perguntar-me qual de nós é mais beijoqueiro"

Anos antes da eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, já o Presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, um antigo professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, se afirmava como o «Presidente dos afetos». Eleito em 2011, com apoio do Movimento para a Democracia (MpD), de centro-direita, que nas últimas décadas alternou no poder com o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), o Presidente está de saída, com presidenciais marcadas para 17 de outubro. À conversa com o Nascer do SOL, falou da sua relação com Marcelo, do anseio pela chuva, dos desafios da pandemia, da saudade da diáspora. Mas também do quão crucial é a CPLP e a relação com Portugal, onde viveu tantos anos, como militante clandestino do PAIGC, no tempo do Estado Novo, chegando a fazer trabalho subversivo enquanto recruta do exército português. Faz parte da geração que fundou o Estado cabo-verdiano, orgulha-se da qualidade da sua democracia. «Há um potencial incrível», diz o Presidente desta pequena nação insular, miscigenada, onde vive meio milhão de pessoas, que talvez tenha mais filhos da terra fora que dentro. «Devemos ter milhares e milhares de cabo-verdianos médicos, engenheiros, informáticos, investigadores, mas não temos noção precisa disso. Nem sequer sabemos quantos somos em Portugal, nos EUA, em Angola, temos só estimativas. Teremos um milhão de cabo-verdianos lá fora? 500 mil? Não sabemos. E é preciso fazer pontes concretas com essas pessoas».

Está a chegar ao final do seu segundo mandato. Olhando para trás, sente que cumpriu os objetivos ou ficaram coisas por resolver?

Sinto-me muito satisfeito, tenho exercido o mandato presidencial com muita paixão, com muito gosto. Evitando aquele discurso do sacrifício, das limitações na vida familiar e pessoal, nunca tive esse discurso. Concorri em 2011 sob o lema ‘um Presidente junto das pessoas’, e creio que exerci mandatos de muita proximidade com as populações, visitei várias vezes todos os municípios do país, grande parte das comunidades cabo-verdianas no exterior. De tal maneira que fiquei conhecido como o Presidente dos afetos, o beijoqueiro. Mas a ideia era sobretudo usar esta metodologia de muita aproximação com as pessoas para potenciar um dos instrumentos fundamentais que um Presidente da República, num sistema como o nosso, misto, semipresidencial, de diálogo com as pessoas, com os jovens, empresários, com os sindicatos, universidades, de forma a ter uma ideia dos seus problemas e ajudar a resolvê-los. Sempre disse que o meu caderno de encargos era a Constituição de Cabo Verde. Somos um país muito jovem, com quatro décadas de independência, trinta anos de democracia, e creio que conseguimos criar e estender uma cultura constitucional que antes não existia, levar o conjunto da sociedade a compreender a importância disso. Cabo Verde é hoje uma democracia sólida, respeitada, ficamos orgulhosos quando várias instâncias nos dizem que Cabo Verde é considerado o país mais livre de África, referência de estabilidade política, institucional e social. Creio que dei uma contribuição para isso. E a democracia é o pressuposto para termos as outras coisas, o desenvolvimento, justiça, inclusão social, redução das assimetrias regionais, da desigualdade. Mas ainda restam cinco meses de mandato, que quero exercer com a mesma paixão de sempre.

Essa abordagem de ‘Presidente dos afetos’ é muito semelhante à do seu homólogo português.

Às vezes nós até falamos disso, como sabe temos uma relação muito próxima. Fui eleito em 2011, ele foi eleito uns anos depois, mas do ponto de vista do estilo de exercício de funções há alguma aproximação, com diferenças claro. O meu amigo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é um pouco mais exuberante talvez. Nós brincamos, ele às vezes até me pergunta: ‘O que é que acha? Qual de nós deu mais beijos aos cidadãos? Quem é o mais beijoqueiro?’ [risos]. Brincamos com isso mutuamente, com toda a espontaneidade. Eu fico muito satisfeito quando as pessoas, às vezes em localidades onde é preciso andar horas a pé, me dizem: ‘É a primeira vez que vemos um Presidente da República, aqui nunca tinha vindo nem um diretor-geral’. Ou quando manifestantes, grevistas, pessoas descontentes, vão à rádio ou à televisão e dizem: ‘Vamos ter com o Presidente Jorge Carlos Fonseca’. Creio que é um reconhecimento que, não sendo o Presidente da República o chefe do Governo, pode exercer o papel de mediador, com influência política e social para resolver os problemas.

Mencionou o facto de que o Presidente da República de Cabo Verde, à semelhança do português, tem alguns poderes tipo bomba atómica, como a dissolução do Parlamento, mas fora disso, é uma figura sobretudo de representação e defesa da Constituição. É difícil manter esta posição, há alguma sensação de impotência?

Penso que procurei exercer a função presidencial potenciando essas competências, até ao limite permitido na Constituição. Digo que amiúde me sinto a bordejar as fronteiras daquilo que são os poderes de governação. Mas este sistemas em Cabo Verde e Portugal têm alguma elasticidade, depende muito do titular do cargo, mas também de fatores como a existência de uma maioria absoluta ou não no Parlamento, por exemplo. Aqui em Cabo Verde, nestes trinta anos de democracia, sempre houve maiorias absolutas, o que condiciona um pouco os poderes de um Presidente. Nunca tive a experiência de ser Presidente com um Governo como se viu em Portugal, com a chamada ‘Geringonça’. Imagino que um Governo de minoria, de coligação, terá mais margem de manobra para influenciar. Mas tive a experiência de ser Presidente com governos de áreas políticas diferentes, no meu primeiro mandato fui eleito seis meses depois de começar o terceiro mandato consecutivo do PAICV, com o Governo de José Maria Neves, e eu era um candidato independente, mas tive o apoio do MpD. E as coisas, no essencial, correram com normalidade e estabilidade, não houve nenhuma crise política. Como lhe disse há pouco, tento manter o exercício do cargo num registo de proximidade. Por exemplo, praticamente toda a gente tem o meu email, recebo centenas e centenas de mensagens diariamente dos cidadãos, outras por Messenger, por WhatsApp. São pessoas que têm problemas com as vagas para o ensino superior, dificuldades no pagamento das propinas, de desemprego, de acesso a vacinas, e eu tenho de explicar que são coisas que não é propriamente a função do Presidente, mas procuro auxiliar, faço contactos. Às vezes há a ideia que o Presidente podia ter mais poderes, por outro lado há setores críticos que acham que o Presidente está a interferir na governação, não é fácil. Mas eu procuro sempre potenciar ao máximo essas competências, e as mais decisivas, na prática, são aquilo a que chamo os poderes invisíveis, o poder de comunicação com os cidadãos e a sociedade.

