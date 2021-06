Novo Banco apresenta vendas e avaliações à AR

O Novo Banco enviou na semana passada para a Comissão de Inquérito uma breve análise comparativa sobre vendas e avaliações de grandes empreendimentos verificados no mercado recentemente e valores registados nas contas do Banco.

Ao que o i apurou, o objetivo foi permitir comparar valores com vista a reduzir dúvidas sobre algumas transações que foram analisadas na Comissão de Inquérito, quer por deputados, quer por alguns grandes devedores.

Desta lista constava o projeto Matinha, imóvel ainda não licenciado cujo valor de venda foi de 140 milhões de euros, ligeiramente acima da sua avaliação (com um valor por metro quadrado de 545 euros, 21% acima de transações comparáveis) e a herdade do Pinheirinho, no litoral alentejano, vendida por 60 milhões de euros e abaixo do valor de avaliação (mas 16% acima da média verificada para os comparáveis).

O Novo Banco também fez o exercício para efeitos da avaliação do imóvel das Amoreiras ainda em posse de um fundo de investimento detido maioritariamente pela instituição financeira que está cerca de 12% acima do valor de imóveis comparáveis. Este exercício, baseado em fontes públicas e de acesso geral, teve como objetivo anular qualquer dúvida existente sobre o profissionalismo e a competência da estratégia de venda de imóveis levada a cabo pelo Novo Banco.