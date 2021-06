Abasteceu veículo, fugiu sem pagar e ainda encetou fuga apeada após ser abordado pela GNR

A GNR deteve um homem, de 41 anos, por abastecimento de combustível com fuga, falsificação de matrícula e condução perigosa, no concelho de Salvaterra de Magos.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança explica que, no seguimento de uma denúncia que dava conta de que um indivíduo teria efetuado o abastecimento de um veículo numa bomba de combustível em Salvaterra de Magos, não efetuando o respetivo pagamento e tendo-se colocado em fuga, os militares encetaram de imediato diligências policiais tendo em vista a sua localização.

“O suspeito, que foi detetado quando circulava na Estrada Nacional n.º 14-3, não obedecendo ao sinal de paragem emanado pela GNR, e que adotou um comportamento não cooperante, tendo encetado diversas manobras perigosas, abandonou o veículo e colocou-se em fuga apeada, tendo sido intercetado e detido pelos militares da Guarda”, informa a mesma nota.

No decorrer das diligências policiais foi efetuada uma revista ao suspeito e uma busca ao veículo, que circulava com uma matrícula falsa, culminando na apreensão de diversos artigos, destacando-se: 20 anéis; 16 relógios; 14 pulseiras; Dois telemóveis; Três óculos de sol; 157,96 euros em numerário e diverso material relacionado com a prática de crimes de furto.

O detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, furto em residência e ameaças com recurso a arma de fogo, será presente a primeiro interrogatório hoje, dia 7 de junho, no Tribunal Judicial de Benavente.