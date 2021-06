Suspensão de patentes de vacinas

A resolução do PE foi aprovada com 355 votos a favor, 263 contra e 71 abstenções.

O Parlamento Europeu (PE) fez ontem um apelo para que se procedesse à suspensão temporária de patentes de modo a facilitar o acesso à população mundial a vacinas e medicamentos contra a covid-19.

A resolução do PE foi aprovada com 355 votos a favor, 263 contra e 71 abstenções, com o objetivo de acelerar a campanha mundial de vacinação. E para que 70% da população mundial consiga ficar imunizada serão necessárias 11 mil milhões doses, sendo que, até hoje, apenas foram administradas 1,6 mil milhões. A maioria das vacinas administradas ficaram nos países industrializados e produtores; apenas 0,3% chegou aos 29 países mais pobres.

Foram ontem registados em Portugal mais 910 novos casos de covid-19 e seis mortos. Os números de infeções diárias já não eram tão altos desde março. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, responsável por 577 dos casos reportados. Por outro lado o número de internamentos diminuiu, existindo agora 295 hospitalizadas, 72 delas em UCI.