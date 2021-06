Judoca Jorge Fonseca garante medalha para Portugal após apuramento para final

O judoca português Jorge Fonseca vai defender o seu título na final de -100kg nos Mundiais em Budapeste, tendo garantido mais uma medalha para a equipa das quinas, com as vitória desta manhã que o apuraram para a final da competição.

O sétimo do ranking mundial venceu o quarto combate, frente ao holandês Michael Korrel por ippon. Jorge Fonseca tinha estado equilibrado com o terceiro do mundo nesta competição, ambos tendo duas vitórias e duas derrotas, porém o judoca português saiu por cima no frente-a-frente.

Além de Korrel, para chegar até à final, Jorge Fonseca venceu o uzberque Muzaffarbek Turoboyev (45.º), o canadiano Kyle Reyes (26.º) e o georgiano Ília Sulamanidze (21.º), todos por ippon, a pontuação máxima no judo.