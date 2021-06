Agredia recorrentemente a companheira de 41 anos e a filha desta quando tentava auxiliar a mãe

Um homem, de 36 anos, foi detido pela GNR, esta quarta-feira, em Penafiel, por violência doméstica.

A força de segurança explica, num comunicado divulgado esta sexta-feira, que no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o agressor, “com uma personalidade dominadora e agressiva”, exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua companheira de 41 anos, e contra a filha desta, de 14 anos, quando se dirigia em auxílio da mãe.

“Desde o início da relação que o suspeito agredia a vítima sempre que o contrariava, originando grandes discussões. No seguimento da investigação, apurou-se também que o agressor, movido por ciúmes excessivos, exigia que a companheira lhe entregasse o telemóvel, tendo como objetivo controlar as mensagens e as chamadas efetuadas e recebidas”, informa a GNR.

Segundo a mesma nota, perante o escalar dos episódios de violência e as constantes ameaças de morte, a vítima, “sabendo que o agressor tinha acesso a armas de fogo”, denunciou os factos por temer “pela própria vida e pela vida da sua filha”.

Após diligências policiais, o suspeito foi detido na posse de uma arma proibida e de uma arma branca.

O homem, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e por crimes contra o património, foi presente a primeiro interrogatório hoje, dia 11 de junho, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de permanecer ou frequentar a habitação da vítima, estabelecendo-se como área de exclusão um raio de mil metros, proibição de contactar a vítima por qualquer forma ou meio ou por interposta pessoa, proibição de adquirir ou usar quaisquer armas, devendo, no prazo de 24 horas, entregar aquelas que ainda tenha na sua posse, no posto policial da sua área de residência.