"Desmaiei e parti os dentes da frente". Dolores Aveiro fala sobre a primeira internacionalização de CR7

Não há nada como o apoio incondicional de uma mãe. E Dolores Aveiro é um exemplo de uma mãe dedicada e que sente na flor da pele todas as conquistas e barreiras na vida de Cristiano Ronaldo.

A matriarca do clã Aveiro lembrou alguns dos momentos mais emocionantes da carreira na série, da qual é protagonista, “Olhar de Mãe” da TVI com a MultiOpticas.

"Quando o Ronaldo foi chamado à seleção e foi ao Europeu [em 2004], eu até desmaiei no Estádio da Luz. Depois o Ronaldo disse para eu não ir lá ver mais os jogos e vi em casa, e em casa desmaiei e parti os dentes da frente. Bati com a cara no chão e parti os dentes da frente. Já passei por muito...", recordou Dolores Aveiro, ao admitir que o segundo desmaio aconteceu no mítico jogo Portugal contra Inglaterra, no qual o guarda-redes Ricardo Pereira defendeu um penálti decisivo.

A mãe do CR7 também recordou a vitória da equipa das quinas no Euro2016. “Chorei bastante”, disse Dolores, ao realçar o momento em que Cristiano Ronaldo foi substituído por lesão no jogo da final contra a França.

Dolores sentiu tanta felicidade que chegou a trocar uma camisola com um jovem apoiante da seleção que viu a partida perto de si no estádio.