Francês detido por matar a mulher e a filha há 28 anos

Um homem foi, esta quarta-feira, detido e acusado de matar a mulher e a filha, de 13 anos, em 1993, em Grenoble, França. O homem terá violado a filha antes de a matar e os vestígios de sémen preservados durante a investigação permitiram identificá-lo como autor do crime.

As vítimas – Michèle Chabert, de 43 anos, e Christine – foram encontradas a 7 de janeiro de 1993, com golpes de faca no pescoço, nos quartos da sua casa. Na altura, o pai utilizou uma suposta viagem à Roménia com o filho como álibi.

Apesar de a investigação não ter encontrado pistas do que acontecera, a polícia “nunca desistiu de procurar a verdade”, explicou Lionel James, comandante da secção de polícia militarizada (Gendarmerie) de Grenoble e responsável pela investigação.

Já no início deste ano, o laboratório do Instituto de Investigação Criminal da Polícia Militarizada Nacional "revelou inúmeros vestígios do esperma de Marian Marinescu nas calças da sua filha Christine".

"As provas foram avaliadas pelo menos cinco vezes" e, com o avanço das técnicas de laboratório, é agora possível descobrir o ADN "em traços muito mais finos", referiu o procurador de Grenoble.

O suspeito, agora com 72 anos, terá dito, enquanto estava sob custódia policial, “que presumindo que fosse ele, não teria memória de ter cometido os factos”. Acusado pelo “assassínio de Michèle e pelo assassínio e violação da filha Christine”, Marian Marinescu ficou em prisão preventiva.