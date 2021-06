Dizem os estudos, e como tal eu acredito, que se trata de um vício das classes mais baixas, que o Executivo devia combater, para não as empobrecer mais.

Também me parece um mau exemplo a raspadinha do Património, apesar de eu nunca ter tido a experiência pessoal de uma raspadinha, e apesar do tempo atrasado em que o venho dizer.

Dizem os estudos, e como tal eu acredito, que se trata de um vício das classes mais baixas, que o Executivo devia combater, para não as empobrecer mais. E os mesmos estudos adiantam que, sendo assim, quem vai pagar o Património é quem menos o usufrui. Podia-se esperar isso de outros partidos, mas não do que nos governa.

A ministra, que parece realmente ser das piores deste Governo, e como tal uma das remodeláveis, não foi nada convincente a defendê-la. O seu maior argumento, seria que estava a imitar um grande país ocidental. Daqueles países em que só vale a pena imitar algumas coisas boas, e esquecer as más. Areia de mais para a cabeça desta ministra, que lá continua na disposição de empobrecer mais o pobrezinho, para melhorar o Património Nacional de qualquer maneira.