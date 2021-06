Governo espanhol aprova indultos a líderes independentistas catalães presos

O Governo espanhol aprovou, esta terça-feira, em Conselho de Ministros, a concessão de indultos a nove líderes independentistas catalães.

"O Conselho de Ministros chegou a acordo para conceder os indultos aos nove independentistas que estão na prisão”, anunciou Pedro Sánchez, numa declaração ao país.

Recorde-se que os nove políticos catalães estão a cumprir penas de prisão pelo seu envolvimento na tentativa independendista de 2017.

Segundo fonte do Supremo Tribunal espanhol, os nove deverão sair já hoje da prisão, uma vez que se vai dar seguimento ao processo sem esperar que a decisão seja publicada no Boletim Oficial do Estado.

Quando ontem anunciou a proposta, Pedro Sánchez pediu àqueles que não concordam com ela que reconheçam "a sua plena legalidade e a sua absoluta constitucionalidade" e afirmou que "o futuro tem de importar mais do que o passado", referindo que os indultos darão "a todos a oportunidade de recomeçar e fazer as coisas melhor".