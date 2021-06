Já é conhecida a chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira. A chave vencedora é composta pelos números 6-24-26-27-41 e as estrelas 3 e 8.

Em jogo estão 40 milhões de euros.

Atenção: A informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais no Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.