Política a Sério

26 de junho 2021

Uma censura à la carte

Em Portugal, por exemplo, uma pessoa de direita tende a dar mais crédito às notícias contra o Governo do que àquelas que o favorecem; e o contrário também é verdade: uma pessoa do PS tende a desvalorizar as notícias que comprometem o Governo ou os ministros. A informação não tem o mesmo valor para toda a gente nem é percecionada do mesmo modo por toda a gente. Mas é mesmo por isso que existe liberdade de informação.