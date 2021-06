Inglaterra bate Alemanha por 2-0 e fica mais perto da final do Euro'2020

Depois de Portugal e França, a Alemanha foi a última seleção do "grupo da morte" a ser eliminada nos oitavos-de-final do Euro2020.





A Inglaterra venceu a Alemanha por 2-0, no estado de Wembley, em Londres, qualificando-se para os quartos-de-final da competição europeia.

O marcador da partida foi inaugurado apenas aos 75' por Raheem Sterling e, aos 86', Harry Kane soldou as contas, levando os alemães a fazer as malas e a abandonar o Europeu.

A Alemanha foi a última seleção do "grupo da morte" a ser eliminada nos oitavos-de-final da competição. Ao contrário daquilo que se esperava, Portugal, França e Alemanha, consideradas potenciais vencedoras do Euro'2020, foram eliminadas de forma prematura do torneio.

Agora, a seleção inglesa já tem o seu lugar marcado nos quartos-de-final do Euro'2020 e irá defrontar o vencedor do jogo entre Suécia e Ucrânia, que será disputado esta terça-feira, às 20h00, no estádio Hampden Park, na Escócia.