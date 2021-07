Papa internado para cirurgia ao cólon

O papa Francisco, de 84 anos, deu entrada este domingo num hospital em Roma, para uma cirurgia ao intestino grosso, anunciou o Vaticano, que assegurou tratar-se de uma intervenção programada. O sumo-pontífice estaria a sofrer de estenose diverticular sintomática, ou seja, uma restrição do cólon, por inflamação, que pode causar uma dor aguda no abdómen.

Ainda assim, uma três horas antes do anúncio, o papa Francisco ainda conseguiu saudar entusiasticamente o público na Praça de São Pedro, algo que costuma fazer todos os domingos, prometendo visitar a Hungria e a Eslováquia em setembro, segundo a Associated Press. No domingo anterior, perante a multidão, o papa apelou a uma prece especial por si mesmo, que, em retrospetiva, poderia ter sido com a sua operação marcada para este domingo em mente.

Francisco deverá ser operado na clínica Gemelli, que já operara anteriormente outros papas. O sumo-pontífice é conhecido pela sua boa saúde, tendo em conta a sua idade, exceto pela ocasional crise de ciática. O Vaticano prometeu um novo anuncio mal o sumo-pontífice saia da mesa de operações