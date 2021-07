Portugal é o segundo país da UE com a média mais elevada de casos diários por 100 mil habitantes

Portugal é o segundo país da União Europeia (UE) (e o vigésimo no mundo) que registou mais novos casos de covid-19 diários por 100 mil habitantes na última semana.

Segundo o site estatístico Our World in Data, apenas o Chipre supera a média do nosso país, ao ter 520 novos casos, enquanto Portugal tem 203 casos por 100 mil habitantes.

Quanto aos restantes países neste indicador segue-se Espanha (157), Luxemburgo (98), Irlanda (88), Grécia (69) e Dinamarca (58).

Já Roménia e Polónia apresentam uma média de dois novos casos diários – sendo assim os países da UE com menos casos -, Hungria e Eslováquia (quatro novos casos), Alemanha (seis casos) e Áustria (sete casos).

Mesmo assim, a média de casos nos últimos sete dias na UE está nos 39 e no mundo em 49.

Ainda que já não pertença à UE, o Reino Unido surge entre os países europeus com os números mais elevados e uma média de novos casos de 360 a sete dias.

Em relação aos países do resto do mundo com mais de um milhão de habitantes, Portugal está no vigésimo lugar numa lista liderada pela Mongólia (666 novos casos diários), Namíbia (618), Colômbia (538) e Chipre.

Quanto às mortes, Portugal apresenta uma média de 0,39 novas mortes a sete dias, estando abaixo da média da UE de 0,6.

Já Roménia (5,01), Letónia (1,89) e Bulgária (1,17) são os países da UE com maior média de mortes na última semana.

A nível mundial, os países com mais de um milhão de habitantes em pior situação são Paraguai (16,6 novas mortes diárias), Namíbia (14), Colômbia (11,8), Argentina (10,54).