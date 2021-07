Ex-diretor da PJ Militar condenado por violação de segredo de justiça no caso Tancos

O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira foi condenado, esta terça-feira, no Tribunal Criminal de Lisboa, ao pagamento de um multa de 2.400 euros por violação de segredo de justiça. A defesa de Luís Vieira disse que irá recorrer da sentença.

Luís Vieira é um dos arguidos no processo de Tancos e, de acordo com o Ministério Público, um dos suspeitos de encenar a recuperação do material furtado dos paióis. O ex-diretor da PJ Militar começou a ser julgado em março pelo crime de violação de segredo de justiça, uma vez que partilhou informações do processo criminal sobre o furto do armamento que estava a ser investigado com o antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes e outros militares.

A juíza, durante a leitura da sentença, frisou que o crime praticado pelo ex-diretor da PJ Militar é um atentado ao estado de direito e que o coronel exerceu uma conduta grave durante o seu mandato.