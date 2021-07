SAD do Benfica instaura processo disciplinar a Krovinovic

Em causa está um áudio que terá sido gravado após o jogo do treino contra o Sporting da Covilhã, no qual o jogador croata, alegadamente, insultou o treinador Jorge Jesus.





O jogador do Benfica Krovinovic foi afastado, esta sexta-feira, dos trabalhos da equipa principal e está sob um processo disciplinar aplicado pela SAD do clube.

Em causa está um áudio que terá sido gravado após o jogo do treino contra o Sporting da Covilhã, na quarta-feira, no qual o jogador croata, alegadamente, insultou o treinador Jorge Jesus, pelo facto de não ter sido utilizado na partida.

Krovinovic está agora suspenso, indicou uma fonte oficial do clube da luz à agência Lusa, e deverá ser ouvido nos próximos dias na sequência do processo disciplinar.

O futebolista chegou a Portugal em 2015, ao entrar no principal campeonato português através do Rio Ave, pelo qual jogou durante duas épocas.

Entrou no leque de jogadores do Benfica em 2017 e registou em duas épocas na luz, apenas 28 presenças no plantel principal e três pela equipa B das águias.

Na época 2019/20, rumou para o segundo campeonato inglês, tendo sido cedido por empréstimo ao West Bromwich. Participou em 43 jogos da temporada, na qual a equipa subiu para o principal escalão, Premier League.

No ano seguinte, acabou por não ser utilizado no plantel e foi novamente cedido, na segunda metade da época passada, ao Nottingham Forest, do segundo escalão inglês.

Agora, arrumou as malas para regressar a Lisboa para tentar conquistar um lugar no plantel de Jorge Jesus na época 2021/22.