Adepto inglês previu vitória da Itália no Euro 2020... há mais de oito anos

Por norma, os animais têm uma intuição mais apurada quando são afrontados com a escolha do potencial vencedor de um jogo entre seleções nacionais. Porém, houve um utilizador do Twitter que acreditou no seu instinto e apostou que a Itália iria ganhar o Euro 2020 contra a Inglaterra em grandes penalidades... há mais de oito anos.

"Inglaterra acabou de perder a final do Euro 2020 contra Itália num desempate por grandes penalidades. Assim sendo, nada mudou", escreveu o utilizador Cameron, adepto inglês, na rede social Twitter, tendo previsto a vitória da Itália a 22 de fevereiro de 2013.

A publicação tornou-se viral nas últimas horas. O autor da previsão respondeu à sua própria publicação, questionado como é que alguém encontrou a frase em estão, uma vez que o próprio já não se lembra se estava a apostar a sério ou num contexto de brincadeira.

LOOOOOOL WHY has someone found this, I don't even know what this is or what game I was presumably playing 😂😂😂😂 https://t.co/DbfP1sy9FW