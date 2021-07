Lionel Richie no EDPCOOLJAZZ 2022

Lionel Richie é a mais recente confirmação do EDPCCOOLJAZZ de 2022.

A organização do festival anunciou, esta terça-feira, que o cantor norte-americano, de 72 anos, vai atuar no dia 24 de julho.

"LR: 'Hello, is it me you‘re looking for?' EDPCJ 2022: 'Yes it is, Lionel. Welcome back to EDPCOOLJAZZ!'", lê-se na publicação partilhada no Facebook oficial do festival, que se irá realizar, como é habitual, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Além de Lionel Richie, nomes como John Legend, Yann Tiersen e Jorge Ben Jor também já estão confirmados na edição de 2022.

Os bilhetes de 2020 e 2021 são válidos para 2022.