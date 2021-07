Sobe para 42 o número de mortos nas cheias da Alemanha

Pelo menos 42 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas, na zona oriental da Alemanha, devido às fortes chuvas que afetam a Europa central desde quarta-feira. Há ainda seis vítimas mortais na Bélgica.

Quinze das 42 mortes registadas na Alemanha ocorreram no condado de Euskirchen, no estado da Renânia do Norte-Vestfáila.

Em Ahrweiler, no estado da Renânia-Palatinado, 18 pessoas morreram e dezenas estão retidas em telhados de habitações enquanto aguardam pelas operações de resgate. Nas primeiras horas da manhã, as autoridades deram conta de mais de 70 pessoas desaparecidas.

Há ainda quatro vítimas mortais registadas em Colónia, Kamen e Wuppertal, onde uma barragem ameaça romper devido ao aumento do caudal dos rios.

“Neste momento, temos um número incerto de pessoas em telhados a precisar de ser resgatadas”, disse à Reuters um porta-voz da polícia local. “Em muitos lugares foram acionados os bombeiros e a proteção civil. Ainda não temos uma imagem muito precisa da situação porque as operações de resgate continuam.”

Entre as vítimas mortais na Alemanha, há dois bombeiros que participavam em operações de resgate.

Notícia atualizada às 15h50 com a informação do número de mortos.