Textor afirma que se encontrou com Luís Filipe Vieira

John Textor, o empresário que assinou um acordo com José António dos Santos para adquirir 25% das ações do Benfica, adianta ao Nascer do Sol que pretende atualizar a sua proposta de compra e chega mesmo a oferecer-se para adquirir as ações de qualquer outro acionista que queira sair.

O empresário norte-americano, apaixonado por futebol, faz questão de reforçar que o negócio com o ‘Rei dos Frangos’ não foi feito em segredo, e explica que se encontrou com Luís Filipe Vieira porque queira garantir que a direção do clube via com bons olhos a sua entrada como investidor.

“A nossa operação foi realizada à luz do dia, com assinatura no átrio do Four Seasons Hotel em Lisboa”, explica o empresário, confirmado informação que o jornal i já tinha avançado. “Fomos fotografados juntos num local público. (…) e não havia segredo sobre o encontro”, sublinha.

O norte-americano afirma que também se encontrou com Luís Filipe Vieira, no dia seguinte à assinatura do acordo com José António dos Santos, e visitou o Estádio da Luz, as instalações da Benfica TV e o Centro de Estágios do Seixal.

“O encontro foi breve, com a ajuda de um tradutor e fiquei com a sensação de que o sr. Vieira valorizou o meu interesse no Benfica”, adianta Textor. “De seguida visitei todas as instalações relevantes” do clube, “não tive controlo sobre quem foi ou não informado [da visita], mas o meu ‘tour’ foi feito à luz do dia, sendo fotografado constantemente apresentado a várias pessoas. Foi um grande dia, um sonho tornado realidade”, acrescenta.

John Textor emitirá brevemente um comunicado, a que o Nascer do Sol teve acesso em exclusivo.