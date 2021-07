Número de mortos nas cheias da Alemanha sobe para 103

Já morreram 103 pessoas na Alemanha devido às fortes chuvadas que estão a assolar parte da Europa Central.

Segundo as autoridades alemãs, este balanço poderá vir a aumentar, sobretudo porque há um número indeterminado de vitimais mortais e vários desaparecidos após um grande deslizamento de terras, numa localidade perto de Colónia, e que derrubou vários edifícios.

O condado de Euskirchen, no estado da Renânia do Norte-Vestfáila e Ahrweiler, no estado da Renânia-Palatinado, são dos mais afetados.

Ontem, a chanceler alemã, Angela Merkel, mostrou-se chocada com os efeitos das cheias na Alemanha e expressou o seu pesar com as dificuldades que os habitantes estão a passar. “Estou chocada com esta catástrofe e com o que tantas pessoas estão a enfrentar”, disse. “A minha simpatia está com as famílias das vítimas mortais e dos desaparecidos. Aos muitos trabalhadores de emergência incansáveis, agradeço-vos do fundo do meu coração”, acrescentou.

Além da Alemanha, as chuvas intensas provocaram cheias e a subida dos caudais de rios em vários países da Europa ocidental e central, nomeadamante na Bélgica, Suiça e Países Baixos.

O mais recente balanço das autoridades locais, indicava que na Bélgica já morreram 15 pessoas, elevando para 118 o total de mortes na Europa face ao sucedido.