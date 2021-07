Britney Spears: "Não vou voltar aos palcos enquanto o meu pai me controlar"

Britney Spears teceu duras críticas ao pai, James Spears, à irmã, Jamie Lynn Spears, e à sua “suposta rede de apoio”. Num longo texto, partilhado nas redes sociais, a cantora afirmou que a tutela do seu património – há 13 anos sob responsabilidade do pai – “destruiu” os seus sonhos e que não “gostou” que a irmã cantasse as suas músicas durante a entrega de prémios do Radio Disney Music Awards, em 2017.

A ‘princesa do pop’ criticou ainda as pessoas que julgam as publicações que faz nas redes sociais, incluindo os vídeos a dançar. “Para os que escolher criticar os meus vídeos... Olhem, eu não vou voltar aos palcos num futuro próximo com o meu pai a controlar o que eu visto, digo ou penso. Eu já fiz isso durante os últimos 13 anos”, afirmou.

“Não vou colocar uma maquilhagem pesada e tentar, tentar e tentar no palco de novo sem poder fazer isso de verdade”, acrescentou. A cantora, de 39 anos, revelou que tem “implorado para colocar músicas novas nos espetáculos para os fãs”, mas a tutela não o permite. “Então, demito-me”, sublinhou.

“Não gosto que a minha apareça em premiações e apresente as minhas músicas remixadas. A minha suposta rede de apoio magoou-me muito. Esta tutela matou os meus sonhos”, disse.

O pai de Britney Spears foi nomeado o seu tutor legal, em 2008, depois de a cantora ter sido hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento nervoso. Na primeira audiência em tribunal, a 23 de junho, a artista revelou que “está traumatizada” e que a tutela se “tornou abusiva”.