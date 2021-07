OE 2022. BE disponível para negociar

Catarina Martins afirmou ainda que “a vida demonstrou que o Orçamento do Estado que foi aprovado no ano passado não respondeu” às áreas “que são o centro da resposta à crise”.





O Bloco de Esquerda garantiu estar disponível para negociar uma Orçamento do Estado para 2022 “que responda aos problemas do país”, acrescentando que “seria um erro” se o Governo fosse intransigente sobre os apoios sociais.

Catarina Martins afirmou ainda que “a vida demonstrou que o Orçamento do Estado que foi aprovado no ano passado não respondeu” às áreas “que são o centro da resposta à crise”.

Na ótica de Catarina Martins, o próximo Orçamento do Estado tem de ir "onde o último não foi" e o executivo socialista tem de agir "muito rápido nos apoios sociais".

Questionada sobre quando é que arrancam as negociações entre o Governo e o partido, a coordenadora do BE respondeu que "se o Governo quiser tornar as datas públicas, tornará as datas públicas".