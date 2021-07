Após ser apanhado a circular em excesso de velocidade, Matos Fernandes diz que situação "nunca mais voltará a acontecer"

Ministro foi ‘apanhado’ a circular a quase 160km/h numa estrada nacional e a 200km/h na autoestrada. "Não era eu que ia a conduzir e não me apercebi do que estava a acontecer. E isso não me desresponsabiliza em nada", afirmou.





O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou, esta segunda-feira, que avisou o seu motorista sobre o excesso de velocidade e que tal “nunca mais voltará a acontecer”.

O ministro foi ‘apanhado’ a circular a quase 160km/h numa estrada nacional e a 200km/h numa autoestrada pela TVI, no passado dia 5 de julho, enquanto regressava a Lisboa após um evento em Aljustrel, no distrito de Beja.

"Não era eu que ia a conduzir e não me apercebi do que estava a acontecer. E isso não me desresponsabiliza em nada", afirmou aos jornalistas após uma cerimónia na Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.