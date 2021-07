Grupo de rapazes veste saia após serem proibidos de utilizar calções na escola durante onda de calor

Um grupo de rapazes decidiu protestar contra a “política desatualizada” do uniforme escolar após terem sido proibidos de utilizar calções na Poltair School em St. Austell, Cornwall, no Reino Unido, onde as temperaturas ultrapassaram os 30.º C esta semana.

Como não podiam utilizar calções, os jovens optaram por comprar saias, uma vez que a escola secundária tem uma política que permite que qualquer pessoa utilize saia, independentemente do género.

A decisão tinha como objetivo a atualização da política da escola secundária e permitir que todos utilizassem calções, rapazes ou raparigas. No entanto, não foi bem recebida.

“Expulsaram-nos das aulas e proibiram-nos de socializar com os nossos colegas durante 24 horas, mas acabaram por desistir porque não tinham nada para nos acusar. Não quebrámos nenhuma regra”, conta o estudante Adrian Copp, de 15 anos, citado pela imprensa britânica.

“Só queríamos que todos pudessem ter a opção de usar calções durante o tempo quente e isso também é válido para as raparigas”, acrescentou.

Segundo o regulamento da escola, “os estudantes devem utilizar calças pretas simples feitas de um material padronizado que se ajustam à cintura e à linha do sapato” e devem “complementar com um blazer”. Já as saias “devem ter pregas e ficar mais altas do que a largura de um cartão de crédito acima do joelho”.