Homem utiliza corda de lençóis para fugir de hotel de quarentena na Austrália

Um homem de 39 anos, que chegou ao estado de Western Australia vindo de Brisbane, utilizou uma corda feita de lençóis para fugir do quarto hotel onde lhe foi ordenado que cumprisse quarentena.

Segundo as autoridades locais, o homem chegou ao país durante a tarde de segunda-feira mas não cumpria os requisitos de isenção de quarentena necessária para entrar no estado, que atualmente está sob regras restritas para combater a propagação do vírus SARS-CoV-2.

O homem foi instruído a deixar o estado nas 48 horas seguintes e encaminhado para um hotel de quarentena para passar a noite. No entanto, durante a madrugada de terça-feira fugiu do seu quarto, que ficava no quarto andar do hotel.

Acabou por ser detido pelas 8h55 e acusado por não cumprir a ordem de deixar o estado e por fornecer informações falsas e/ou enganosas.

O seu teste à covid-19 deu negativo.