O Presidente da República promulgou o decreto parlamentar que prolonga até ao final do ano as moratórias bancárias, mas refere que os princípios consagrados vão depender ainda da intervenção legislativa do Governo e da atuação da EBA.

Ao longo dos últimos meses foram vários os alertas sobretudo do BdP sobre a necessidade de não adotar soluções fora do quadro da EBA.