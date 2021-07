Homem detido por violar enteada de oito anos em Guimarães

A Polícia Judiciária deteve, em Guimarães, um homem, de 31 anos, suspeito da prática de inúmeros crimes de violação, abuso sexual de crianças e pornografia de menores (agravados).

“Os crimes tiveram início em setembro de 2020 e persistiram até meados do corrente mês de julho, no interior da habitação onde o detido residia juntamente com a sua atual companheira e a filha desta”, com cerca de oito anos, informa a PJ em comunicado.

Os crimes só recentemente foram denunciados, tendo as autoridades desenvolvido várias diligências que resultaram na detenção do suspeito.

O detido vai agora ser presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.